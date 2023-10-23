Пропавшую 58-летнюю рязанку нашли мертвой

Пропавшую 58-летнюю шатчанку Галину Кузнецову нашли мертвой. Об сообщило издательство «Пресса» .

Труп женщины обнаружил местный охотник в одном из кварталов леса в пятницу, 20 октября. Кузнецову опознали родственники.

Информация о пропаже женщины появилась 13 сентября. Родственники пропавшей рассказали, что жительница села Кермись пошла в ближний лес за грибами и не вернулась. Об этом сразу же сообщили в администрацию поселения, в Шацкую полицию, МЧС и поисковые отряды. Также в поисках участвовали волонтеры.