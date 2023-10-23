На Украине призвали к жесткой мобилизации женщин и мужчин

На Украине призвали к жесткой мобилизации женщин и мужчин. Об этом заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук, пишет Страна.ua.

По его словам, в армии чувствуется серьезная нехватка солдат. «Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — заявил Шевчук.

Он отметил, что служить должен каждый, кто считается гражданином или гражданкой Украины. Он дополнил, что для этого пора вводить жесткие мобилизационные меры.