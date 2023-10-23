На шести улицах Рязани 23 октября отключили холодную воду

На шести улица Рязани 23 октября отключили холодную воду. Об этом сообщает «МП Водоканал» в группе «ВКонтакте».

С 09:30 до 14:00 прекращена подача ресурса по адресам:

— ул. Вознесенская д. 67, 61

— ул. Горького д. 30, 50

— ул. Есенина д. 72/2, 80/1, 82/26, 64/32

— ул. Ленина д. 13а, 19а, 2/68, 5а

— ул. Радищева д. 10, 10а, 10б, 12, 21а — ГАУ РО Центр спортивной подготовки, 3 — ГКУ РО Дирекция дорог Рязанской области, 5

— ул. Урицкого д. 33, 35, 45, 46, 54/59

Причиной ограничения стали работы на водопроводе.