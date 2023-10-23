На перекрестке между поселками Поляны и Варские установили проблесковый маячок

В Рязанском районе на перекрестке между поселками Поляны и Варские на столбе установили проблесковый сине-красный маячок. Официально он называется шериф-балка.

Видео РЗН. Инфо вечером в понедельник, 23 октября, прислал очевидец, отметив, что еще утром мигалки не было.

Как пишут специализированные сайты, задача шериф-балки — привлечь внимание водителей. Никаких дополнительных действий автомобилисты предпринимать не обязаны.