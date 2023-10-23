На Алтае шестеро подростков пострадали в массовой драке
На Алтае произошла массовая драка с участием 20 подростков, шестеро из них пострадали. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на региональное МВД.
Инцидент произошел на берегу реки в селе Майма.
«В настоящее время все участники драки установлены. Они были доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии законных представителей», — уточнили в ведомстве.
Шестеро пострадавших направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Отмечается, что решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет.