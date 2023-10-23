«Лиза Алерт» ищет автовладельца для поиска пропавшей 74-летней жительницы Шацкого района

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ищет водителя с авто для поиска 74-летней пропавшей Асулбиби Гарибовой. Пост размещен в рязанской группе поисковиков.

«На сегодня, 23 октября, запланирован выезд на поиск. В 19:00 стартует первый экипаж. В 21:00 должен стартовать второй. Но пока у нас нет для него водителя с автомобилем», — указано в группе.

От водителя будет требоваться привезти волонтеров к месту поиска и увезти обратно. Отмечается, что при необходимости автовладельца могут обеспечить топливом. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (920) 632-92-51 (Вера).

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