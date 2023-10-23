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«Известия»: в России введут единый закон о тишине

В России примут доработанный законопроект о тишине. Теперь нормы будут едины для всех регионов страны. Запрет на шум будет действовать с 23:00 до 7:00. Об этом сообщают «Известия».

Документ также определяет единое время для строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Пока каждый регион самостоятельно устанавливает нормы тишины.

Новые изменения в законодательстве предполагают участие самих жильцов, которые смогут составлять акты о нарушении тишины и передавать их в правоохранительные органы. Ответственного за это человека будут выбирать на собраниях. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей.