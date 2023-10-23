Из Сибири в Китай проложат две железные дороги

В рамках развития Сибирского федерального округа построят два новых железнодорожных коридора в Китай. Об это пишет « Интерфакс » со ссылкой на сайт правительства.

Первый коридор предполагает создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб). Начало его будет в Нижневартовске (ХМАО), далее он протянется до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай).

Отмечается, что ранее под под Севсибом подразумевался другой маршрут, который спроектировали еще в советское время: из ХМАО через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу (Красноярский край) и Усть-Илимск (Иркутская область) к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

Обоснование инвестиций в Севсиб должно быть готово к 2025 году. Ответственными исполнителями назначены органы власти регионов, Минтранс, Минэкономразвития и РЖД.

Второй коридор должен пройти через Туву, включив в себя линию Курагино — Кызыл. Далее пути направят на юг и перейти границу России и Монголии через погранпереход Цаган-Толгой — Арс-Сурь. Предполагается, что в Монголии коридор должен разделиться на два: северный и западный.

«Северный» маршрут пойдет в город Эрденет, примыкает к существующей Трансмонгольской железной дороге, которая через Улан-Батор и Замын-Уудэ выходит в Китай в город Эрлянь (Эрен-Хото) — оттуда имеется прямой выход на Пекин и Тяньцзинь.

«Западный» маршрут второго коридора предполагает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.

Предложение по второму коридору поручено подготовить до 2024 года правительствам Красноярского края и республике Тыва, Минэкономразвития, МИДу, Минтрансу и РЖД.