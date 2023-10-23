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ХК «Рязань-ВДВ» одержал вторую победу подряд

В воскресенье, 22 октября, ХК «Рязань-ВДВ» принимал гостей из Саратова — хоккейный клуб «Кристалл». Перед началом матча команды располагались на соседних строчках в турнирной таблице, поэтому встреча обещала быть упорной.

«Десантники» активно начали матч: за минуту с небольшим удалось дважды поразить ворота саратовцев: сначала счет открыл Данила Сачков, а вскоре Антон Капотов удвоил преимущество.

Однако развить успех не удалось: гости во втором периоде сравняли счет. В основное время выявить победителя команды не сумели, и встреча перетекла в овертайм, ближе к концу которого Александр Гордин принес победу «десантникам». «Рязань-ВДВ» одержал вторую подряд победу и поднялся еще на одну строчку вверх в турнирной таблице.

Следующий матч состоится во вторник, 24 октября, в 19:00, «Рязань-ВДВ» примет ХК «Буран» из Воронежа. Билеты можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» (г. Рязань, ул. Зубковой, 12 к2), а также по ссылке.