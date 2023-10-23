Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от COVID-19

Глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что существующие в России вакцины от COVID-19 не могут обеспечить надежную защиту от новых вариантов заболевания. Его слова приводит «Газета.ру».

«Исходный „Спутник V“ защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты „Омикрон“ 1, 2 и 3, эффективность „Спутника V“ упала в восемь раз», — подчеркнул эксперт.

Гинцбург отметил, что при возникновении штамма «Кракен» «Спутник» перестал защищать организм, поэтому прошлым летом необходимо было поменять антигенный состав препарата. Он подчеркнул, что новые вакцины создавать следует из-за эволюционирования коронавируса.

«Вакцинироваться сейчас нечем, если не считать „Конвасэла“ и новосибирской „ЭпиВакКороны“. Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть», — добавил он. По словам академика, в российские клиники не поставляется «ЭпиВакКорона», однако в некоторых местах можно привиться «Конвасэлом».

Ранее Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина «Спутник V» появится в российских больницах в марте 2024 года.