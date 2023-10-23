Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
14°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 94.71 -1.2 24/10
ЦБ EUR 100.3 -1.13 24/10
Нал. USD 94.12 / 95.2 23/10 16:40
Нал. EUR 100.05 / 101.22 23/10 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
6 591
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
12 962
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
10 950
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
14 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от COVID-19

Глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что существующие в России вакцины от COVID-19 не могут обеспечить надежную защиту от новых вариантов заболевания. Его слова приводит «Газета.ру».

«Исходный „Спутник V“ защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты „Омикрон“ 1, 2 и 3, эффективность „Спутника V“ упала в восемь раз», — подчеркнул эксперт.

Гинцбург отметил, что при возникновении штамма «Кракен» «Спутник» перестал защищать организм, поэтому прошлым летом необходимо было поменять антигенный состав препарата. Он подчеркнул, что новые вакцины создавать следует из-за эволюционирования коронавируса.

«Вакцинироваться сейчас нечем, если не считать „Конвасэла“ и новосибирской „ЭпиВакКороны“. Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть», — добавил он. По словам академика, в российские клиники не поставляется «ЭпиВакКорона», однако в некоторых местах можно привиться «Конвасэлом».

Ранее Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина «Спутник V» появится в российских больницах в марте 2024 года.