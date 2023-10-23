«Газета Ru»: обновленная вакцина «Спутник V» появится в российских больницах в марте 2024 года

В настоящее время идут клинические испытания нового варианта «Спутника V», в основе которого лежит XBB.1.5-вариант Омикрона («Кракен»). В гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года, рассказал «Газете.Ru» глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

" 11 декабря мы начнем нарабатывать серии, а потом их проверять, тем самым отодвигая срок ввода в гражданский оборот новой вакцины еще на 2,5 месяца. То есть новый «Спутник» в больницы поступит в марте", — объяснил Гинцбург.