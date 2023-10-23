Гагин: ВСУ несут многотысячные потери в последние несколько недель

ВСУ несут многотысячные потери в последние несколько недель. Об этом сообщил советник главы ДНР Яг Гагин в интервью РИА Новости .

«Армия Украины за последние две-три недели — с момента начала активных действий российских войск на фронте — понесла многотысячные потери, у противника начинают иссякать и запасы иностранного вооружения», — сообщил Гагин.

Также он отметил, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно — на Артемовском и Донецком направлениях.