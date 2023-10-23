Депутаты Рязанской областной Думы доставили гуманитарный груз в зону СВО

Первый заместитель регионального парламента Александр Шевырев, депутаты Рязанской облдумы Сергей Лукьянов, Вячеслав Морозов, Михаил Хлопов и Дмитрий Боронтов доставили гуманитарный груз в зону СВО. Очередную партию необходимого бойцам оборудования парламентарии приобрели на собственные средства совместно с представителями бизнес-сообщества.

Военнослужащим передали запасные части для автомобилей, квадрокоптеры, технические средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, бензопилы, медицинские препараты, хирургические инструменты, гигиенические средства, продукты питания.

«Из региона постоянно на передовую отравляются грузы с нужными вещами. Кроме того, Рязанская область одной из первых пришла на помощь жителям новых территорий. В больницах и гуманитарных центрах Донбасса продолжают работать рязанские медики», — подчеркнул Александр Шевырев.

По словам Сергея Лукьянова, поддержка рязанских десантников, мобилизованных, которые сейчас защищают нашу Родину на СВО, крайне важна. Держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно стараемся реагировать на их запросы.