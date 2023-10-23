Азаров: мобилизационные резервы Украины опустошены

Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.

«Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей. Резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ», — написал он.

По его словам, для «отлова» как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных.

«Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало», — подытожил экс-премьер.