Вильфанд: россиян ждет переменчивая погода из-за наступления предзимья

Жителей европейской части России ожидает переменчивая погода в ближайшие два месяца в связи с наступлением предзимья, которое сменится синоптической зимой примерно в середине декабря.

Жителей европейской части России ожидает переменчивая погода в ближайшие два месяца в связи с наступлением предзимья, которое сменится синоптической зимой примерно в середине декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предзимье уже началось (в середине октября), а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — заявил синоптик.

По его словам, обычно в середине декабря наступает зима, и погода «успокаивается» — становится менее облачной и более устойчивой.