В Свердловской области пьяная женщина устроила ДТП и уснула в опрокинувшейся машине

В Свердловской области нетрезвая женщина-водитель вылетела с дороги в кювет и уснула в перевернувшейся машине. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В Свердловской области нетрезвая женщина-водитель вылетела с дороги в кювет и уснула в перевернувшейся машине. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск.

Экспертиза показала наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщина призналась, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Правоохранители привлекли нарушительницу к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. Сама она в результате аварии не пострадала.