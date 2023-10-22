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В Москве во дворе многоэтажки взорвалась машина
ЧП произошло на Профсоюзной улице, около подъезда взорвалась припаркованная легковушка Mercedes.

В ночь на воскресенье, 22 октября, в Москве прогремел взрыв во дворе многоквартирного дома. Видео опубликовал SHOT.

ЧП произошло на Профсоюзной улице, около подъезда взорвалась припаркованная легковушка Mercedes. После этого пламя перекинулось на соседние иномарки. От взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла. По данным источника, с улицы слышали крики.

По одной из версий, машину могли поджечь. Пожар удалось потушить примерно за 25 минут. Пострадали несколько автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет.