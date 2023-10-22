В Калужской области ребенок едва не погиб при падении с эскалатора в ТЦ

В городе Обнинске Калужской области шестилетний мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в ТЦ «Атлас». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В городе Обнинске Калужской области шестилетний мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в ТЦ «Атлас». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ребенок схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Он не удержался и упал с высоты на пол.

Мальчика со множественными травмами доставили в больницу, он в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.