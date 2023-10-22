Рязанская Госавтоинспекция призвала водителей сменить резину на зимнюю

На предстоящей неделе ожидается ухудшение погодных условий, минусовая температура и выпадение снега, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Рязанской области рекомендовала всем водителям в ближайшее время установить на своих автомобилях зимнюю резину. На предстоящей неделе ожидается ухудшение погодных условий, минусовая температура и выпадение снега, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции в воскресенье, 22 октября.

Также всех участников дорожного движения призвали проявлять особую осторожность при передвижении по дорогам.