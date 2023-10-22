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Рязанец победил в викторине «Миллион за 5 минут» и пожертвовал деньги на благотворительность
Студент-программист Алексей Пашков в телевикторине правильно ответил на 46 вопросов и увез в Рязань главный приз шоу, сообщает «МИР 24».

Победитель викторины «Миллион за 5 минут», премьера которой состоялась на телеканале «МИР», пожертвовал деньги на благотворительность. Студент-программист Алексей Пашков в телевикторине правильно ответил на 46 вопросов и увез в Рязань главный приз шоу, сообщает «МИР 24».

«Мне после передачи писали, что я совершил невозможное. Но если я совершил, то не такое уж и невозможное. Я считаю, что нужно хоть немножечко подготовиться, повторить школьные знания, достать из закромов памяти», — рассказал Пашков.

Студент перевел четверть миллиона Рязанской областной организации всероссийского общества слепых. На деньги, которые пожертвовал Алексей, купят подарки для победителей конкурсов организации, проведут экскурсии, а нуждающимся окажут материальную поддержку.

Также Пашков оплатил обучение слабовидящему помощнику тренера по легкой атлетике Александру Никиткину.

«Я мечтаю о том, чтобы дети, которых я тренирую, достигли как можно больше результатов и поехали на Паралимпиаду», — рассказал выпускник школы № 26, помощник тренера Александр Никиткин.