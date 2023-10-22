На Ставрополье женщина и ребенок погибли во время пожара
В Ставропольском крае в поселке Фабрики утром в субботу, 21 октября, произошел пожар в жилом доме.
В Ставропольском крае в поселке Фабрики утром в субботу, 21 октября, произошел пожар в жилом доме. Погибли женщина и ее малолетний сын, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.
Также пострадала дочь погибшей. Девочка находится в реанимации.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за проводки, точная причина устанавливается.
Выясняются обстоятельства трагедии.