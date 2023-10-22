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МИД: от российского гражданства в 2023 году отказались 4,4 тысячи человек
В МИД назвали число отказавшихся от российского гражданства в этом году. Как заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, это около 4,4 тысячи человек.

В МИД назвали число отказавшихся от российского гражданства в этом году. Как заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, это около 4,4 тысячи человек.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек», — заявил Климов.

Он также назвал число вступивших в гражданство РФ.

«За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек», — сказал он.

Он отметил, что большинство из них — дети, рожденные в смешанных браках. За этот же период российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.