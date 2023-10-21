В Рязанской области 22 октября ожидается дождь и гололедица
В Рязанской области в воскресенье, 22 октября, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, местами туман. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 22 октября, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, местами туман. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков.
Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -5, 0 градусов; днем +1, +6 градусов.