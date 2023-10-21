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В Рязани на улице Большой легковушка перелетела дорогу и упала в кювет
В Рязани на улице Большой автомобиль перелетела проезжую часть и упала на газон на обочину дороги. Видео момента ДТП опубликовал в субботу, 21 октября, «Автоблог. Рязань».

В Рязани на улице Большой автомобиль перелетела проезжую часть и упала на газон на обочину дороги. Видео момента ДТП опубликовал в субботу, 21 октября, «Автоблог. Рязань».

«Утренний прилет. Большая, 92, 6:11. Погибших нет. Водитель скрылся с места ДТП», — сообщается в посте.

В аварии обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.