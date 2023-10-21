В Красноярском крае три человека погибли при лобовом столкновении на трассе

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 21 октября, на 237-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе Красноярского края. Погибли трое человек, еще четверо пострадали, среди них двое детей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 21 октября, на 237-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе Красноярского края. Погибли трое человек, еще четверо пострадали, среди них двое детей, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ погибли, пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.