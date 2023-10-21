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Ушел из жизни чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон
Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом в субботу, 21 октября, сообщается на сайте «Манчестер Юнайтед».

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом в субботу, 21 октября, сообщается на сайте «Манчестер Юнайтед».

«Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол. Им восхищались как за спортивное мастерство и честность, так и за выдающиеся качества футболиста; сэр Бобби навсегда останется в памяти как гигант игры», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Роберт Чарльтон родился 11 октября 1937 года. Он обладатель «Золотого мяча» 1966 года, с 1956 по 1973 год выступал за «Манчестер Юнайтед». В 1966 году вместе со сборной Англии стал чемпионом мира, включен в Зал славы английского футбола.