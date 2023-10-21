Рязанские медики стали участниками легкоатлетического кросса

В Мемориальном парке 21 октября состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу. Соревнования организованы Рязанским областным союзом организаций профсоюзов и прошли в рамках Спартакиады на Кубок Профобъединения.

В Мемориальном парке 21 октября состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу. Соревнования организованы Рязанским областным союзом организаций профсоюзов и прошли в рамках Спартакиады на Кубок Профобъединения.

Всего в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 7 отраслевых команд.

К участию в соревнованиях допускались работники организаций города и области и обучающиеся образовательных учреждений не моложе 2005 года рождения. В команде от Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения выступало 10 человек.

Легкоатлеты вышли на старт в четырех дистанциях. Мужчины бежали 3000 и 1000 метров, женщины — 1000 и 500 м. Прохладная погода не стала помехой для спортсменов. Подготовленная трасса создала условия для высоких результатов соревнований.

«Организация соревнований четкая, все по плану. Прохладная погода только способствует борьбе — было бы жарко, было бы хуже», — поделился капитан команды медиков Дмитрий Самарский.

Энергии и мотивации участникам добавили болельщики. Председатель Молодежной комиссии Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Давид Соловьев, собравший группу болельщиков-членов Комиссии, отметил: «Когда мы посещаем такие соревнования, ощущаю, будто бегу дистанцию сам: много волнения, много адреналина. Мне приятно, что Профсоюз здравоохранения — это „спортивный“ Профсоюз, у нас есть своя команда».

«Мы как представители Профсоюза работников здравоохранения знаем лучше всех, что спорт — это здоровье, и собрались здесь для того, чтобы поддержать наших спортсменов, наших единомышленников, чтобы содействовать продвижению здорового образа жизни», — сказала член Молодежной комиссии Мария Болотина.

Победителями и призерами соревнований от отраслевой профсоюзной команды в личных зачетах стали Камышев Алексей, Дмитрий Самарский, Абдикамолзода Ахлиддин, Гришкин Алексей, Левина Елена, Королева Варвара, Чекваскина Татьяна.