Рязанка нашла чужой мобильный и похитила деньги через приложение

В Рязани полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета. Злоумышленницей оказалась 26-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета. Злоумышленницей оказалась 26-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции по Московскому району обратился 50-летний рязанец. По его словам, с его банковского счета при невыясненных обстоятельствах списали 12 700 рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя жительница Рязани.

Выяснилось, что женщина нашла на улице телефон с подключенной услугой «Мобильный банк», но не стала искать владельца или сообщать в полицию, а вместо этого перевела на свой счет чужие деньги.

Решается вопрос в возбуждении уголовного дела о краже.

Полиция рекомендует при утере мобильного телефона, сим-карты или смене абонентского номера отключать услугу «Мобильный банк».