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Рязанцы пожаловались на пропавшее освещение в парке у пруда «Серая Шейка»
Рязанцы пожаловались на неработающее освещение в парке у пруда «Серая Шейка». Пост об этом опубликован в субботу, 21 октября, в группе «Типичная Рязань».

Рязанцы пожаловались на неработающее освещение в парке у пруда «Серая Шейка». Пост об этом опубликован в субботу, 21 октября, в группе «Типичная Рязань».

«Наконец-то облагородили территорию, и только люди начали там гулять — бабушки на лавочках сидели, мамы с колясками, детишки на великах и самокатах — бах! И вторая смена… Что с фонарями? Темнотища! После запуска парка освещение пропало в соседних дворах. После жалоб жителей и управляющей компании свет во дворах появился, но теперь пропал в парке», — сообщается в посте.

Ранее РЗН. инфо выяснил, как изменились Черезовские пруды после благоустройства.