Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток, а туроператорам остановить продажу туров. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в субботу, 21 октября.

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток, а туроператорам остановить продажу туров. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в субботу, 21 октября.

«Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — сообщается в тексте.

Кроме того, туроператорам в обязательном порядке рекомендовали информировать туристов о текущей ситуации в регионе и возможных изменениях или расторжении договора о проведении туров.

Россиян призвали воздержаться от поездок, а тем, кто уже находится на Ближнем Востоке, проявлять бдительность и следить за официальной информацией.

Накануне МИД РФ сообщил, что авиакомпании продолжают выполнять рейсы из Израиля, Ливана и Иордании, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке. Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек.