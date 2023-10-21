Россиянам рассказали, как спасти попавший в воду телефон

Для спасения упавшего в воду телефона нужно снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, не включая минимум сутки.

Для спасения упавшего в воду телефона нужно снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, не включая минимум сутки. Об этом рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Сейчас влагозащитными смартфонами считаются только флагманские устройства, однако и они могут быть уязвимы — влага может попасть в мелкие трещины.

«Попадание воды в смартфон может привести к коррозии, а затем и выходу из строя важных компонентов, поэтому необходима молниеносная реакция для спасения вашего устройства. Конечно, правильно сразу же отнести смартфон в сервисный центр, однако если у вас нет такой возможности, можно самостоятельно просушить его», — отметила Голицына.

Она пояснила, что в первую очередь нужно отключить телефон и вытащить батарею. После этого для свободного выхода воды необходимо избавить мобильный от всех «дополнительных предметов»: снять защитную пленку, вытащить сим-карту и флешку. Стоит проверить динамик и разъемы, воду следует удалить мягкими влаговпитывающими средствами: ватными палочками или бумажными салфетками.

Нельзя оставлять телефон на солнце, потому что могут выгореть пиксели на дисплее или матрица камеры, опасно сушить феном. Горячая струя может расплавить некоторые детали, а сами капли воды могут осесть еще глубже.

После необходимо оставить смартфон на ровной поверхности в теплом помещении, не включать его как минимум сутки, подытожила Голицына.