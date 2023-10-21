Мэрия: установка скульптуры слона на Куйбышевском шоссе невозможна

В рязанский поселок Шлаковый не планируют возвращать скульптуру слоника. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на ответ мэрии.

В рязанский поселок Шлаковый не планируют возвращать скульптуру слоника. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на ответ мэрии в субботу, 21 октября.

В сообщении администрации говорится, что «в данный момент установка скульптуры слона на Куйбышевском шоссе невозможна».

Объясняется это тем, что ведется застройка микрорайона, в том числе запланировано строительство объектов социальной сферы.

Напомним, скульптура слоника стояла в Шлаковом еще в советские годы. В 2019 году у него отвалился хобот, на котором иногда повисали и раскачивались подростки, а в декабре 2020 года слоник пропал.

Позже стало известно, что его забрали на ремонт, но, как позже выяснилось, он «не был предусмотрен». Однако Николай Любимов поручил установить скульптуру на прежнее место.

В августе с рязанцами обсудили восстановление скульптуры слоника.