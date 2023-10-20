Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 95.91 -1.4 21/10
ЦБ EUR 101.43 -1.2 21/10
Нал. USD 95.36 / 96.8 20/10 17:30
Нал. EUR 101.01 / 102.25 20/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
5 503
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
11 874
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
9 913
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
13 805
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Жителя Сараевского района осудили за неуплату алиментов

Рязанца привлекли к ответственности за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказали в отделе судебных приставов, 36-летний житель села Можары Сараевского района по решению суда должен был платить алименты на сына. Однако он этого не делал. Долг по алиментам составил 300 тысяч рублей.

Приставы составили на него протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ и передали на рассмотрение мировому судье.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ.