Жителя Сараевского района осудили за неуплату алиментов

Рязанца привлекли к ответственности за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказали в отделе судебных приставов, 36-летний житель села Можары Сараевского района по решению суда должен был платить алименты на сына. Однако он этого не делал. Долг по алиментам составил 300 тысяч рублей.

Приставы составили на него протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ и передали на рассмотрение мировому судье.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ.