В Волгоградской области 16-летний студент изнасиловал товарища карандашом

В Волгоградской области 16-летний студент Вытегорского политехнического техникума прилюдно изнасиловал знакомого карандашом. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в 2022 году в селе Девятины. Компания подростков выпивала алкоголь на дне рождении 13-летнего мальчика. Когда именинник уснул, один из ребят вспомнил былые обиды, снял с него штаны и засунул в него карандаш.

Спустя год об этом узнала общественность. Подростку грозит до 20 лет тюрьмы за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.