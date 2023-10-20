В Свердловской области подросток зарубил топором сожителя матери

В Свердловской области подросток зарубил топором сожителя матери. Об этом сообщает telegram-канал «МРАК».

Женщина завела отношения с 40-летним Дмитрием, после чего в их доме начались постоянные застолья. Сын неоднократно уговаривал мать бросить сожителя, но безуспешно.

Школьник ночью взял топор и нанес мужчине не менее 14 ударов, проломив череп. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подросток находится под домашним арестом. Его ждет психиатрическая экспертиза.