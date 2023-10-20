В Рязанском кремле демонтируют скелет мамонта

В Консисторском корпусе Рязанского кремля демонтируют скелет мамонта Яхонта для перевозки в новое здание. Об этом сообщается в группе музея «ВКонтакте».

Отмечается, что каждая кость очищается от загрязнений и пропитывается специальными укрепляющими составами, нумеруется. Для экспоната изготавливается новый подиум и система крепежа.

Мамонт будет ждать посетителей в новом здании музейного центра уже в декабре 2023 года.

Работает со скелетом Олег Шиловский, доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.