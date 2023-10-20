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В Рязанской области снизился показатель младенческой смертности

В Рязанской области снизился показатель младенческой смертности. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отмечается, что в октябре прошлого года показатель был равен 7.5 промилле, а максимальное значение за год составляло 10.6 промилле. На октябрь 2023 года по нарастающему итогу показатель младенческой смертности в регионе равен 5,4 промилле.

Также за девять последних месяцев работы Перинатального центра выросло количество родов в данном учреждении. Если в 2022 году в стенах Центра родилось 2567 малышей, то в текущем году количество новорожденных достигло отметки 3375 детей. То есть на 808 родов больше за аналогичный промежуток времени.