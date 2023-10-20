В Рязанской области разыскивают Николая Самойлова

В Рязанской области следователи разыскивает без вести пропавшего Николая Александровича Самойлова. Пост об этом выложен в официальном Telegram-канале ведомства.

В 2016 году Самойлов уехал из деревни Уланова Гора Касимовского района в Рязань. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчине на вид 55-60 лет. Рост — 175-180 сантиметров. Телосложение — среднее. Глаза — серо-голубые. Волос на голове нет.

На спине имеется татуировка, на которой изображен коловрат (славянский символ в виде вращающейся окружности).