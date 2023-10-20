В Рязанской области на 100-ом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Черников

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Черников. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Черников прошел боевой путь от Орловско-Курской дуги до Берлина. Он служил в полку бомбардировщиков 2-го Белорусского фронта стрелком-радистом на Ил-4.

Военный награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». В послевоенное время Черников работал в административных органах Рязани. Он участвовал в ветеранском движении.

Черникову было 99 лет. Соболезнования выразил Совет ветеранов Октябрьского района Рязани.

Фото: «Рязанские ведомости»