В Рязанской области 21 октября ожидается дождь и до +7 градусов

В Рязанской области 21 октября ожидается дождь и до +7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 21 октября, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно в виде дождя). Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северной четверти ночью 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +2, +7 градуса.