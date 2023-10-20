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В Рязани завершилось строительство детского сада около «Глобуса»

В Рязани завершилось строительство детского сада около «Глобуса». Об этом сообщили в группе Госстройнадзора Рязанской области.

В ведомстве сообщили, что завершилось строительство детского сада на 224 места в жилом квартале в районе ТД «Глобус».

Отмечается, что в здании детского сада размещаются 10 групп, медицинский блок, пищеблок, прачечная, спортивный зал, который оснащен современным оборудованием для проведения занятий, музыкальный зал, административный блок и все необходимые помещения по требованиям.

Также на территории детского сада размещаются 10 групповых площадок, спортивная площадка и хозяйственная площадка.