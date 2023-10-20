В Рязани убрали улицу Строителей

В Рязани прошла уборка на улице Строителей. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов.

В пятницу, 20 октября, в рамках осеннего месячника прошла уборка на улице Строителей.

Рабочие уделили особое внимание остановкам и прилегающим зеленым зонам, находящимся по маршруту 5 троллейбуса. Сотрудники собрали и вывезли весь мусор, привели в порядок территории остановок.

Отмечается, что работы проводились силами префектуры Железнодорожного района совместно с Дирекцией благоустройства города.