В Рязани могут появиться 150 «умных» остановок

В Рязани могут появиться 150 «умных» остановок. Об этом рассказали во время презентации транспортной модели в четверг, 19 октября.

Эксперты проверили 669 остановок в городе. Из них у 490 есть павильоны, у 115 — информационное табло с расписанием. Освещение имеется только у 244 остановок, урны — у 355, скамейки — у 479.

Устанавливать «умные» остановки планируют с 2023 года. В 2023 появится пять объектов, в 2024 — 15, в 2025 — 30, в 2026 — 50. К 2036 году построят 150 остановок.