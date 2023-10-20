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В России будут выпускать артиллерийское орудие «Коалиция-СВ»

Госкорпорация Ростех завершила испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», подтвердив «уникальные» технические характеристики установки. Об этом сообщено на сайте компании.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения минометных и артиллерийских батарей, бронетехники и людей. Также оно заточено под решение задач противовоздушной и противоракетной обороны.

В орудии автоматизирована подготовка выстрела, в том числе выбор типа снаряда, установка взрывателя и наведение орудия. Это уменьшает время начала стрельбы и обеспечивает нужную скорострельность. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет машиной.

Специалисты пишут, что по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач» — говорится на сайте «Ростеха».

Ввиду успешного испытания техники ее запустят в серийное производство.