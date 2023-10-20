В Приморском крае сын экс-прокурора разделся догола и разгромил кафе на заправке

В Приморском крае сын бывшего прокурора Артема разделся догола и разгромил кафе на заправке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Артеме.

Мужчина начал громить кофе на АЗС. После этого он переместился на дорогу и напал на женщину. Та остановилась, чтобы помочь ему.

По словам очевидцев, мужчина начал избивать и кусать женщину. Тогда за нее вступились водители проезжавших мимо машин. Они задержали сына экс-прокурора города, а затем передали его росгвардейцам.