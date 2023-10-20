В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом

В Чехове семья с двумя детьми отравилась газом. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

«Предварительно установлено, что родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом», — уточняется в сообщении.

Сейчас отравившимся оказана вся необходимая медицинская помощь.

Позднее пострадавший мужчина рассказал, что квартира, где произошло ЧП — арендованная и недавно там была произведена замена газовой колонки.