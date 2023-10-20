В Петербурге задержали массажиста, который домогался 16-летней студентки

В Петербурге задержали массажиста, который домогался студентки во время сеанса. Об этом пишет Shot.

16-летняя второкурсница Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции пришла на массаж в студию маникюра. Массажистом оказался 25-летний молодой человек, который стал ее мять не там, где надо.

Студентка пришла домой и рассказала все родителям. Вскоре мужчину задержали. На него завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.