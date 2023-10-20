В Петербурге молодой человек скончался после того, как съел шаверму

В Петербурге скончался 27-летний молодой человек после того, как съел шаверму. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Мужчина съел шаверму, купленную из ларька на Дачном проспекте. Утром на следующий день он пожаловался на боли, но все равно пошел на работу. Днем ему стало хуже. Появилась рвота.

Вечером девушка пришла домой и увидела труп молодого человека. Признаков насильствепнной смерти на теле не было.

Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом.