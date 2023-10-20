Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 97.31 -0.06 20/10
ЦБ EUR 102.63 -0.28 20/10
Нал. USD 96.01 / 97 20/10 11:00
Нал. EUR 101.9 / 102.84 20/10 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
5 288
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
11 660
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
9 719
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
13 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Новосибирской области мужчина упал в яму с семечками и погиб

В Новосибирской области 19 октября мужчина во время работ на элеваторе упал в яму с семечками и погиб. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в селе Половинном.

«Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один», — рассказал житель Половинного.

Тело работника обнаружили только после того, как разгрузили семечки.

У мужчины осталось трое детей. Старшему — 12 лет, младшему — меньше шести.