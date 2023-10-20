В Новосибирской области мужчина упал в яму с семечками и погиб

В Новосибирской области 19 октября мужчина во время работ на элеваторе упал в яму с семечками и погиб. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Трагедия произошла в селе Половинном.

«Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один», — рассказал житель Половинного.

Тело работника обнаружили только после того, как разгрузили семечки.

У мужчины осталось трое детей. Старшему — 12 лет, младшему — меньше шести.