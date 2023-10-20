Тренер, изнасиловавший 12-летнюю девочку в Рязанской области, отправился в ИК

Тренер, изнасиловавший 12-летнюю девочку в Рязанской области, отправился в ИК. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, 20 октября вступил в законную силу приговор в отношении 50-летнего тренера по каратэ полгода насиловавшего 12-летнюю девочку, свою воспитанницу.

В срок отбытия наказания мужчине засчитали меру пресечения в виде запрета определенных действий. С 1 декабря 2022 года по 29 мая 2023 года мужчина фактически находился на свободе, и суд решил два дня меры пресечения приравнять к одному дню отбывания наказания в виде лишения свободы в ИК строгого режима.

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